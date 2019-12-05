Забавные фальшивки: всего лишь китайская подделка, а сколько веселья

Более того, китайцы не просто производят товары своих компаний, но и активно подделывают продукцию мировых брендов. Иногда это делается настолько топорно и нелепо, что не усмехнуться невозможно.