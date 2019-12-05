Когда в доме растет бэби босс: малыши, испытавшие все прелести взрослой жизни

Обед тогда, когда ОН потребует, смена подгузника — когда ОН захочет. Даже в ночные часы вам придется занять свой материнский пост — стоит только ЕМУ так решить. Так что быть боссом малышу не привыкать. Смотрите сами!