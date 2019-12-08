Я же делал все по рецепту: не всем подвластно кулинарное искусство

Все мы можем приготовить себе бутерброд с колбасой и сыром, но для приготовления более серьёзных блюд требуются навыки, которые достигаются только благодаря опыту. Впрочем, судя по этой коллекции фотографий, получается это далеко не у всех и не всегда!