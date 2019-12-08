Что может быть смешнее, чем забавные посты пользователей в сети

Подобный юмор нравится огромному количеству людей, ведь что может быть смешнее, чем забавные посты пользователей или их же искрометные комментарии. Комментирование и добавление постов давно уже превратилось в бесконечное соревнование остроумия, за которым мы будем следить еще очень долго.