Они окружают нас: очень колоритные персонажи, которых можно встретить в метро

И вновь предлагаем вам взглянуть на «модных» пассажиров нашего метро, которые с невозмутимым видом едут по своим делам.Некоторые персонажи из этой подборки выглядят так, как будто собрались на вечернику по случаю празднования Хэллоуина.