Выделились из толпы: неудачные прически, которые вызывают удивление, шок и смех

Создавая очередной шедевр на голове, многие пытаются выделиться и привлечь внимание к своей персоне. К сожалению, иногда такие эксперименты с внешностью приводят к плачевному результату, и вместо стильного образа получаются самые смешные причёски в мире.