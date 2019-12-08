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Воскресенье, 08.12.2019
И жизнь никогда не будет прежней: колоритные фэйлы на свадьбах
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И жизнь никогда не будет прежней: колоритные фэйлы на свадьбах

Вниманию читателей традиционный юмористический обзор, в котором были собраны самые невероятные свадебные фотографии, участники которых хотели бы поскорее забыть о том, что с ними случилось. Глупо отрицать, что каждый из нас хотя бы раз становился героем подобны снимков. Приятного просмотра и хорошего настроения.
Фото: jumor.temaretik.com
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Праздник, Свадьба, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот, Курьез на свадьбе.
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