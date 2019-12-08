И жизнь никогда не будет прежней: колоритные фэйлы на свадьбах

Вниманию читателей традиционный юмористический обзор, в котором были собраны самые невероятные свадебные фотографии, участники которых хотели бы поскорее забыть о том, что с ними случилось. Глупо отрицать, что каждый из нас хотя бы раз становился героем подобны снимков. Приятного просмотра и хорошего настроения.