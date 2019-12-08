Подборка фото самых ярких примеров народной смекалки и изобретательности

Ежедневно мы сталкиваемся с разнообразными задачами, решение которых требует нестандартного подхода. И если одни не могут справиться с возникшей ситуацией и страдают от этого, то другие проявляют чудеса смекалки. Всем хорошего настроения!