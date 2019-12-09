Эти "кулинары" точно знают, что такое фэйл: снимки из серии "вот так неудача"

Предлагаем вам посмотреть на эту забавную подборку картиночек о начинающих кулинаров. Они так пытались произвести крутое впечатление, но их замысел провалился с треском. Смотрим!