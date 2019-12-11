Курьезные случаи, когда не у всех строителей руки растут откуда надо

Быть архитектором - довольно ответственная работа. Любая ошибка, которую они могут совершить, будет выставлена на всеобщее обозрение. Но, как вы видите из этих ярких фотографий, некоторые архитекторы намерены оставить свой след в мире любым способом. Они, конечно, облажались, но зато вы запомните их!