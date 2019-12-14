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Суббота, 14.12.2019
Танцы на льду: гололед показывает скрытые таланты прохожих
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Танцы на льду: гололед показывает скрытые таланты прохожих

Для тех, кто не умеет танцевать, зима — отличное время года, ведь гололед способен научить двигаться в ритме танца кого угодно… Убедитесь в этом сами.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Зима, Смех, Настроение, Юмор, Падения, Гололед, Веселье.
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