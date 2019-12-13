Кто же не любит зиму? Уморительные фото из самой жизни о всех прелестях холодной поры

Пока одни возмущаются, что у них до сих пор не выпал снег, другие уже за голову хватаются, как совладать с такой "радостью". Но на все нужно смотреть с позитивом.