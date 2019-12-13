Дети - просто мастера поднять настроение: вот почему мы любим их такими, какие они есть

Дети - цветы жизни. В доказательство этого утверждения представляем вашему вниманию новый обзор фотографий. На них были запечатлены курьезные и откровенно милые моменты так или иначе связанные с детьми.