Радостная атмосфера праздника: очень смешные кадры со свадеб Свадьба-это и так запоминающийся день, а когда удается запечатлеть интересный момент, в двойне приятно. Хотя назвать эту подборку прикольными свадебными фото не совсем верно: встречаются отборные маразмы и идиотизмы, которые происходят на свадьбах.