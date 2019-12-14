Отличный настрой на весь вечер: забавные шуточки Шутки разные нужны, шутки разные важны, и сегодня мы подготовили для вас очередную порцию уморительного сетевого юмора. Хороший анекдот способен мигом избавить от осенней хандры и добавит даже самому серому дню ярких красок.