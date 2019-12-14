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Суббота, 14.12.2019
"В нужный момент": снимки, которые не сделаешь специально
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"В нужный момент": снимки, которые не сделаешь специально

Ежедневно люди делают миллионы, если не миллиарды фотографий. Но среди всего многообразия снимком, найдётся не так много тех, на которые действительно стоит обратить своё внимание. Особо ценными кадрами можно назвать те, которые вписываются в категорию «Сделанные в нужный момент». Сегодня мы хотим поделиться с вами именно такими фотографиями. Возможно, они побудят вас поискать что-то интересное и в своих фотоархивах.
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