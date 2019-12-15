Чудесного Вам денька: немного классного юмора для чудесного настроения

День за днем мы неустанно собираем самый свежий юмор с просторов Сети, дабы вне зависимости от погоды, количества забот и денег в кошельке у Вас был повод посмеяться от души, зарядиться позитивом, и с улыбкой шагать по жизни.