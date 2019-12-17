Очередная доза приколов на тему "Объясните, что здесь происходит?"

Наверняка каждый из нас видел, как смещается картинка в видеоигре: то половина игрока пропадет, то двойное препятствие выскочит. Самое забавное, что в жизни может произойти нечто похожее. Всем хорошего просмотра.