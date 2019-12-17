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Отвлекитесь на несколько минут: позитивные снимки обаятельных животных
Часто можно услышать, что успех любит оптимистов. Но не всегда получается удержать этот настрой и никто не говорит, где его взять. Есть один верный способ — отвлечься на пару минут от повседневных дел и посмотреть на смешных и милых животных. Повышение настроения и продуктивности гарантировано.
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