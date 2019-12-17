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Только попробуйте не улыбнуться: животные, глядя на которых невозможно оставаться грустным
У всех бывает такое состояние, когда кажется, что в жизни нет ничего хорошего, и все просто валится из рук. Тогда на помощь приунывшему человеку спешат наши четвероногие друзья: они своей искренностью, обаянием и милотой способны исправить даже самое плохое настроение. Фотографии именно таких животных мы представляем вашему вниманию в этой подобрке.
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