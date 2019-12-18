Не все супергерои носят плащи: эти милые животные "спасут" Ваше настроение

Каждому знакома ситуация, когда неделя только началась, а сил уже нет. Но есть проверенное средство, которое вернет вам настроение и позитивный настрой: не все супергерои носят плащи — некоторым достаточно пушистых лап, мокрого носа и хвоста. На помощь спешат самые милые существа на нашей планете.