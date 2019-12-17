Праздник к нам приходит: посмейтесь от души и новогоднее настроение непременно придет

Новый год не за горами, а это значит, что предпраздничная суета набирает обороты. Каждый занимается украшательством. И если у одних все довольно стандартно, то другие проявляют просто чудеса креатива.