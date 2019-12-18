Смешные картинки для тех, кто заскучал

Краткий обзор выпуска: про сон с юмором; наказание за обман комвзвода; суперспособности и работа; значение слова эксперт; что такое актимель; в чем виноваты гены; приколы про погоду и снег; личинка ДПСника; несколько приколов про Мандолорца; как не нужно покупать собачек; множество прикольных фото котиков и другие веселости выходного дня!