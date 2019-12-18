В троллейбусах тоже ездят странные и необычные пассажиры

Ещё одна коллекция фотографий с неожиданными пассажирами общественного транспорта, которых просто не могли не запечатлеть Интернет-пользователи, разместившие свои фотодоказательства во всемирной сети.