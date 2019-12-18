Это нужно видеть: забавные вещи, которые встречаются очень редко

Самые неожиданные, странные, необычные и удивительные вещи, которые попадаются на глаза самым разным людям по всему миру. От собаки, сидящей в куртке, до писсуара, стоящего на руках - когда вы такое ещё увидите?