Добро всегда побеждает: сцены из боевиков, которым немного добавили позитива

Как известные боевики и фильмы сделать более дружелюбными и позитивными? Фотошоп-мастера, недолго думая, исправили весь негатив, заменив оружие главных героев на большой палец вверх. Вот результаты!