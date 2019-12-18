Курьезные советы, которые помогут незаметно влиться в коллектив

Подборка фотографий о том, как незаметно влиться в коллектив.

Свой среди чужих, чужой среди своих. Такими словами можно описать героев этой подборки. Они оказались в нужный момент, но не в лучшем месте.