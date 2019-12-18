Впечатлительным перфекционистам не смотреть, а любителям изъянов можно

Большинство из нас привыкло к симметрии, которая проявляется в обустройстве интерьера или же строительстве домов. Но некоторые личности ввиду своей бестолковости и неряшливости выполняют свою работу крайне непрофессионально.