Сильная и независимая: смешные фото девушек без комплексов Жизнь кажется скучной? Чтобы начать жизнь на полную, надо избавляться от комплексов, выходить из зоны комфорта. И эти 25 девушек решили, что общепринятые стандарты – это точно не для них.