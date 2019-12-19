Не грустите: забавные фотографии для поднятия настроения Новый день, новые заботы.. Это нормально, но вот что точно не нормально, так это пребывать в плохом настроении. Это вредно не только для вас, но и для окружающих, так что давайте там это.. завязывайте. Предлагаем приподнять настроение вместе с нами: вы смотрите, а мы показываем.