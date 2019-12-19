Жизнь непредсказуема: картинки о случаях, которые не запланируешь

Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни. К вашему вниманию подборка фотографий, посмотрев которые понимаешь насколько непредсказуемыми могу быть обычные дни.