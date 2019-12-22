"Боевая раскраска": не каждая девушка умеет искусно пользоваться косметикой

Косметика — это самое мощное оружие женщин, грамотное использование которого не оставит не единого шанса ни одному мужчине. Используя туш, пудру, подводки, помаду и прочий "боевой" арсенал, любая девушка может превратиться в настоящую красавицу. Однако, далеко не каждая умеет искусно пользоваться этим арсеналом, злоупотребляя дарами современной косметологии.