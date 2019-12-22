ДНК-анализ не нужен: когда родственники выглядят как две капли воды

Многие пользователи Интернета любят публиковать сравнительные фотографии, наглядно показывающие, что родство между двумя людьми можно быстро и точно установить только лишь зрительным способом - настолько они похожи на своих родственников. Здесь даже ДНК-анализ не требуется!