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Понедельник, 23.12.2019
ДНК-анализ не нужен: когда родственники выглядят как две капли воды
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ДНК-анализ не нужен: когда родственники выглядят как две капли воды

Многие пользователи Интернета любят публиковать сравнительные фотографии, наглядно показывающие, что родство между двумя людьми можно быстро и точно установить только лишь зрительным способом - настолько они похожи на своих родственников. Здесь даже ДНК-анализ не требуется!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Внешность, Улыбка, ДНК, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы, Генетика.
19:11 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф
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