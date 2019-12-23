Мир абсурда: забавные картинки из серии "Что здесь происходит"

Просмотр такого рода фотографий сравним с путешествием в мир абсурда и необъяснимых вещей, которые пытливому путнику нужно будет разгадать и понять. Впрочем, удаётся это далеко не всегда, потому что в нашем мире происходит действительно что-то очень странное!