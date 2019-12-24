Забавные и нелепые рождественские свитеры Постоянные читатели Бугаги уже хорошо знают, что под католическое Рождество в Интернете появляется большое количество фотографий людей в смешных, нелепых или откровенно уродских свитерах. Это своеобразная традиция в некоторых западных странах ─ наряжаться в уродливый свитер и делать фото на память о рождественском празднике. Из таких фотографий, собственно, и состоит эта коллекция.