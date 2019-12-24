"Идеальные" снимки: подборка смешных фото, сделанных "за секунду до" Фотографии, которые вы увидите ниже — результат большой удачи! Ведь не каждому, даже профессиональному фотографу, удается запечатлеть такой момент! Какой? У нас его уже по традиции называют «за секунду до».