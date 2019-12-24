Вы точно не пройдете мимо: модники 80-тых и их огненные прически

Ах, 80-е годы прошлого века. Время маллетов, лака для волос, перманента и безумных укладок. Причем чем больше, тем лучше. Собственно, почему бы не поэкспериментировать, волосы же все равно отрастут. Похоже, именно такой философии придерживались модники 80-х.