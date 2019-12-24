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Ну, почти получилось: курьезные картинки из жизни простых людей
Очередная порция фотоприколов про то, как в нашей повседневной жизни встречаются вещи, которые должны были получиться совсем иначе.
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