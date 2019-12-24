Смех до упаду: юморные демотиваторы, которые поднимут вам настроение

Коллекция прикольных демотиваторов для вашего хорошего настроения! В этом выпуске: про технику безопасности, про кошачьи будни, про опасность ложиться спать с мокрой головой, про прикреплённую к делу запись допроса, про мастерскую по-сикстински и многое другое!