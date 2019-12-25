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Среда, 25.12.2019
Смех до упаду: кулинарные приколы, которые вас очень развеселят
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Смех до упаду: кулинарные приколы, которые вас очень развеселят

Иногда мамы переоценивают свои силы и берутся за выпекания тортиков на праздник своего малыша. В результате их постигнет "впечатляющий" результат, а их дети получают разочарование. Ожидания и реальность не совпадают. Мы собрали самые смешные кулинарные шедевры мам. Не экономьте на детском тортика и никогда не беритесь сами за такую ответственную работу. Отличного настроения!
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Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Приколы, Кулинарные шедевры.
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