Юморные дешевые косплеи в работах таиландского парня Ануча Саенчарт из Тайланда придумал и воплотил в жизнь забавный фотопроект под названием Lowcost Cosplay (Дешевый косплей), в рамках которого он пытается воссоздать образ известных персонажей при помощи подручных средств.