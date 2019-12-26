Некоторые вещи остаются неизменными: семейные снимки, воссозданы спустя года Одна из самых крутых причин делать семейные фотографии — это возможность воссоздать их в будущем. В конце концов, это прекрасный способ подчеркнуть вашу неувядающую связь с близкими людьми. Не важно, сколько прошло времени: 5, 10 или даже 20 лет, главное сфотографироваться в том же составе и в тех же позах!