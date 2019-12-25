Хочу так, и никак по другому: домашние питомцы, которые ведут себя не "по-человечески"

Мы очень любим животных, и особенно наших питомцев. Однако это вовсе не означает что они не могут вести себя как полные засранцы и придурки, причём как по отношению к нам, так и к друг другу. Перед вами 20 уморительных домашних животных, которым очень повезло что их любят, ибо ведут они себя как распоследние засранцы.