Только не это: вещи, которые должны происходить как можно реже, или вообще никогда

Очередная коллекция фотографий, сделанных в ситуациях, в которых не хотелось бы оказаться никому из нас. Или среди вас есть любители острых ощущений? Тогда даже просмотр этого фотосборника вам понравится!