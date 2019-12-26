Ироничные демотиваторы для любителей тонкого юмора Свежая порция прикольных демотиваторов для вашего отличного настроения! В этом выпуске: про домашнюю обувь Плющенко, про тех, кто остаётся дома досыпать за нас, про облегчение передвижения, про самую страшную тыкву на Хэллоуин и многое другое!