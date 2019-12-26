Доказано, что все проблемы решаемы: курьезные картинки Очередная порция фотографий, которая научит вас не впадать в отчаяние и в трудных ситуациях учиться находить выход! Даже чипсы можно есть, не запачкав руки, и чай пить, не имея чашки под рукой! А для этого нужно просто проявить смекалку и сообразительность!