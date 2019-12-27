"Ярые" ненавистники кошек с питомцами, которых "они не хотели"

Вы можете не быть заядлым кошатником, но пообщавшись с котейками, ваше мнение о них скорее всего изменится — например, как у этих строгих пап. "Никаких животных в доме!" — говорили они. Только угадайте, кто потом больше всех сюсюкает и возится с котярой?