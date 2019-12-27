"Нет, я не играю в баскетбол" и другие "проблемы" высоких людей

Если ты хоть немного выше большинства жителей планеты, даже самые простые ежедневные задачи становятся чуть сложнее. Как ни крути, самолеты, потолки, дверные проемы, машины и все остальное - рассчитано на людей среднего роста. Высоким быть нелегко!