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Четверг, 26.12.2019
Детки с бровями: творение родителей с хорошим чувством юмора
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Детки с бровями: творение родителей с хорошим чувством юмора

Глядя на эти фотографии, невольно приходишь к мысли, что у некоторых родителей бывает слишком много свободного времени. Иначе чем объяснить их желание пририсовать своим малышам брови, с которыми они выглядят, что ни говори, смешно и забавно!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Дети, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Брови, Курьезы, Приколы, Дети с бровями, Нарисованные брови.
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