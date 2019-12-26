Детки с бровями: творение родителей с хорошим чувством юмора Глядя на эти фотографии, невольно приходишь к мысли, что у некоторых родителей бывает слишком много свободного времени. Иначе чем объяснить их желание пририсовать своим малышам брови, с которыми они выглядят, что ни говори, смешно и забавно!