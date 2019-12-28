Любопытство зашкаливает: дети, которые стали жертвами своего любопытства Удачные снимки – кадры интересных неповторимых моментов, часто длящихся всего лишь мгновение. Если их удастся уловить, то у нас получиться прикольная и очень веселая подборка фотографий.